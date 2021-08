La Lazio inizia la seconda fase del ritiro pre-campionato in Germania, a Marienfeld, dove i biancocelesti si alleneranno per una settimana. Presenti i baby Moro e Romero oltre a Jony, Andre Anderson e Correa. Quest'ultimo vuole andare via ed è nel mirino dell'Everton.



Invece l'allenatore Sarri ha lasciato a casa anche Fares oltre a Adekanye e Jordan Lukaku, rientrati dai prestiti a Den Haag e Anversa. Senza dimenticare gli ex Salernitana Casasola, Durmisi, Kiyine, Gondo, Cicerelli, Lombardi e gli ex Primavera biancocelesti Rossi, Falbo, Palombi e Maistro.