Andiamo lì con la faccia da cazzo. Giochiamo all’attacco. Ci possono stare gli errori, si può anche perdere, ma dobbiamo credere alla vittoria fino in fondo.

Lanon farà la vittima sacrificale a. Almeno questo è quello che chiedealla squadra. Il Messaggero questa mattina riporta un virgolettato delle parole che il tecnico ha rivolto ieri ai suoi uomini, durante la seduta tattica a

Il tecnico toscano ha voluto caricare così Immobile e compagni per la sfida alla capolista. I biancocelesti sanno che la sfida sarà ardua, ma sono consapevoli che un risultato positivo sarebbe importante in chiave Champions. Per questo Sarri pretende che nessuno alzi bandiera bianca già in partenza.