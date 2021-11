Mentre il campionato è fermo, aè tempo di riflessioni. Ladelle ultime uscite è sembrata imboccare la strada giusta per avvicinarsi a ciò che chiede. Tanta intensità in entrambe le fasi, maggiore lucidità in attacco, ma soprattutto più solidità in difesa. Durante la sosta quindi, oltre a limare l’apprendimento dei dettami tattici del Comandante nel Lazio Training Center si sta già ragionando per gennaio.In attesa di parlare col presidente, Sarri ha fatto presente che servono alcune pedine per completare la rosa.. A dirlo in realtà è il rendimento, ma soprattutto l’utilizzo diin stagione, una gara da titolare contro ilfallita e da lì solamente altri. L’equazione è semplice: il Comandante non si fida dell’attaccante kosovaro (2 gol in 43 presenze con la Lazio). Di conseguenza, il numero 94 è finito sul mercato, ma non sarà semplice trovare acquirenti. Finora solo chiacchiere dalla Turchia su un ritorno al. Poi nulla. L’opzione favorita dalla Lazio al momento è il. Una cessione definitiva del calciatore adesso sarebbe una follia considerando la cifra sborsata per acquistarlo (20 milioni). Intanto, in attesa di novità sul kosovaro cominciano a circolare alcuni nomi per sostituirlo.Uno di questi è Erik. Si tratta di un attaccante norvegese classe 2000 salito alla ribalta grazie a quanto fatto vedere incol. Tre gol in due partite contro la, due di destro e uno di testa, con tanto di primato mantenuto nel. Numeri interessanti, bastati per stregare non solo i giallorossi, ma anche la Lazio generando un possibile. Un exploit, il suo, che ricorda quello del connazionalequando spinse ila versare poco meno di 5 milioni nella casse del Bodø in seguito alla sfida ravvicinata in. In questa stagione Botheim è a quota. 13 in 26 gare in Eliteserien (prima divisione norvegese) e 6 in Europa tra i preliminari di Champions League, quelli di Conference e appunto i tre rifilati alla Roma. Il suo valore, qualche mese fa sotto il milione, nelle ultime settimane è cresciuto grazie alla vetrina europea,. Potrebbe essere una buona occasione per. Ogni volta che esulta Botheim mima una chiamata al telefono. La sensazione è che nei prossimi mesi quello del suo agente sarà spesso occupato.