Con una media di 2,3 punti a partita, la Lazio ha cambiato marcia quest'anno in Serie A. Ora però Sarri chiede lo stesso ai suoi anche in coppa. Ne parla stamattina Il Messaggero. Troppa la discrepanza tra i soli 5 gol subiti in 8 partite di campionato e i 7 incassati in due match del girone di Europa League.



Giovedì la sfida contro lo Sturm Graz sarà un crocevia fondamentale per le sorti del girone. Bisogna invertire la rotta dopo il KO contro il Midtjylland, dimostrando continuità di rendimento anche in ambito internazionale, per centrare la qualificazione agli ottavi di finale del torneo.