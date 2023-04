Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Inter: "Nel momento clou della partita siamo diventati arrendevoli, abbiamo perso palloni in maniera morbida e non mi è piaciuta quella fase della partita. Fino al 65' abbiamo concesso solo tiri da fuori, poi negli ultimi 20 minuti la sensazione è che fossimo calati sotto tutti i punti di vista".



Da dove nasce l'arrendevolezza?

"Ho avuto la sensazione che l'Inter avesse un'altra cilindrata rispetto a noi. Il percorso per la Champions è ancora lungo e i nerazzurri sono in piena corsa. Parlo di cilindrata mentale e fisica, siamo quelli che corrono di più ma poi facciamo i conti con le caratteristiche degli altri".



Come si argina questa doppia sconfitta consecutiva?

"Per un tratto lungo della partita abbiamo retto bene, sfiorando anche il gol del 2-0. Non ho visto una squadra distratta ma ci siamo arresi nel momento decisivo della partita e questo non mi piace. Dobbiamo restare lucidi e ripartire dal fatto che siamo secondi in classifica a sei giornate dalla fine".



Cosa è mancato sul gol di Gosens?

"Potevamo salire un po', eravamo fuori dalla porta. La linea è stata sottoposta a troppe letture in quella fase di partita ed è chiaro che poi se ne possa sbagliare una. Eravamo in ritardo".



Immobile ci è rimasto male nella sostituzione. Sembra un po' in ritardo di condizione?

"È normale, non può essere al top ancora. Pensavo di mettere un giocatore di palleggio per aumentare la tensione degli avversari".