Prima di Juve-Lazio, a Dazn Maurizio Sarri ha presentato la gara.



"E' una partita difficile contro una squadra forte, in uno stadio difficile per tutte le formazioni. Ci vuole una bella dose di coraggio. Romero? E' un messaggio e un premio per lui. Ha fatto un ingresso di grande livello, è giusto premiarlo con un'esperienza forte visto che siamo in emergenza in quella zona di campo. Vogliamo prendere il predominio del centrocampo e creare vantaggio, come in ogni gara. Milinkovic-Savic vs Rabiot sarà una bella sfida, li conosco bene".