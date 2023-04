Alla vigilia diha parlato in conferenza stampa a Formello. Queste le parole del tecnico biancoceleste in vista del match di domani:"Bisogna avere la capacità di azzerare e mantenere le motivazioni alte difronte a qualunque risultato. Domani ci sarà una partita difficile in un ambiente particolare contro una squadra che ha battuto l'Inter in una delle ultime partite. Sono in un buon momento e ci sono tantissimi rischi. Domani è la classica partita in cui a volte abbiamo peccato di presunzione. La vittoria di domani mi renderebbe contento della crescita e della mentalità. Ora siamo focalizzati sul finire questo campionato. Siamo in un momento decisivo e non è il caso di disperdere energie. La gara di domani è una Parigi-Roubaix, piena di tratti dove può succedere di tutto. Domani può venir fuori una partita dove se non siamo concentrati al 100% potremmo andare in grande difficoltà. Loro sono aggressivi e ripartono in velocità. Se andiamo in campo senza avere lo stesso livello di motivazioni degli avversari rischiamo di pagare dazio""Immobile è in crescita e da due settimane si allena con continuità. Non può essere al 100% ma vediamo domani quanto ci potrà dare. Vecino ha un problema al ginocchio da un po' di giorni. Farà qualche giorno di cure e poi vedremo di recuperarlo" diamo in campo senza avere lo stesso livello di motivazioni degli avversari rischiamo di pagare dazio. A Cataldi manca un pizzico di cilindrata. Spende tanto e fa fatica ad arrivare ai minuti finali. Preferisco sempre chi dà tutto piuttosto che risparmiarsi. Si sta specializzando in questo ruolo, che non può essere fatto da chi si adatta a più ruoli e lui sta crescendo. Pedro mi sembra molto convinto di restare, almeno per quel che ho percepito quando ci ho parlato io"."Il livello della Champions al momento non ci compete. Pensare di essere da Champions oggi è fuori luogo: quest'anno siamo usciti dall'Europa League e dalla Conference.Il campionato però ci apre delle prospettive e noi dobbiamo essere bravi a coglierle, ma per ora dobbiamo solo pensare a La Spezia. Se raggiungeremo l'obiettivo che ci siamo dati poi valuteremo i passi successivi""Il colmo è cheAbbiamo persino subito un gol irregolare con Rabiot che calpesta il nostro portiere. Ho rivisto le immagini del fallo su Zaccagni e ci sta anche un rigore per noi. Ma diventano tutti alibi. Domani c'è Irrati (che era al VAR sabato scorso, ndr) e da lui ci aspettiamo una grande partita".