Alla vigilia del match contro laMaurizioè intervenuto in conferenza stampa. Ecco come ha presentato la gara il tecnico della"Giocare con alte motivazioni una partita riesce a tutti, per 2 mesi a pochi, per 10 mesi solo ai vincenti. Per noi è un test, abbiamo fatto un grane derby, ora dobbiamo dimostrare di essere in grado con alte motivazioni"."Valutiamo oggi, fino a ieri i giocatori sono irmasti divisi tra chi ha giocato più o meno. Oggi vediamo l'allenamento, valutiamo chi può essere più o meno in campo. C'è da considerare una cosa assurda. La Lega ci ha messo una partita di campionato a 61 ore dalla fine della partita europea. Mi sembra fuori dal mondo, dobbiamo adeguarci"."Non lo so, le mie valutazioni sono che Leiva avesse subito fallo, si protesta su un rigore con Zaniolo in fuorigioco, non poteva mai esserlo. Poi penso il rigore per la Roma l'abbia visto solo arbitro e Var, l'ho rivisto per un paio di giorni, npon l'ho visto. Se c'è è Zaniolo che colpisce Akpa. Non mi interessa. Ma non mi interessa più la Roma, i punti li abbiamo fatti, dobbiamo pensare solo domani. Altrimenti la stagione si risolve nei due derby, non deve essere così. Capisco l'importanza per i tifosi, ma noi dobbiamo pensare a domani".“Muriqi ci sta dando una mano, può giocare anche 5 min, ma se entra così ci dà una mano. A Torino ha preso un rigore determinante., Sta facendo quello che gli chiediamo. Poi potrebbe avere di più qualcosa in canna, ma lo valuteremo in futuro, ma al momento sta interpretando il suo ruolo con grande determinazione”.“Non lo so, vediamo. Ogni stagione è diversa, non possiamo pensare al passato. Ora alla squadra chiedo solo di impegnarsi per domani. Abbiamo sbagliato la prima gara in questo girone difficile e dobbiamo dare il massimo”.“Con la Juventus nel 2019 soffrimmo molto. Addirittura all’andata servirono due botte da fuori di Dybala perché stavamo in vantaggio. Al ritorno abbiamo vinto al 92’ con un’’invenzione di Douglas Costa. E’ una squadra difficile da affrontare, come l’altra di Nikolic che ho battuto col Chelsea solo 1-0 (il Videoton, ndr)”.“Io qui sto benissimo. Mi dà gusto vivere qui. Alla Lazio mi trovo bene, i ragazzi mi fanno vedere grande applicazione, perciò sto bene. Con ognuno in società stesso discorso”.“Basic e Radu? In questo momento non so chi troverà spazio domani. È un po’ troppo presto. Ci siamo allenati solo ieri e chi ha giocato con la Roma ha fatto defaticante. Tra oggi pomeriggio e domattina avrò le idee più chiare. Turnover? Pensare di fare qualcosa oggi per avere risultati tra sei mesi è fuori dalla scienza. Per me è una cazzata”.“A me che non sia tranquillo dopo la sostituzione non mi importa, anzi mi fa piacere. Mi preoccupa un giocatore che accetta passivamente la sostituzione. Per me è un segnale positivo. Penso che Luis Alberto è un grande giocatore con grandi margini di miglioramento. Pretenderò sempre di più da lui, come lui dovrà pretendere di più da se stesso”.“Io l’ho visto in questi giorni ed è un buon giocatore. È un centrocampista completo, l’ho visto giocare a due e vertice basso a tre ed ha fatto bene. Addirittura si è mosso bene da difensore centrale. Ogni volta che l’ho visto mi è sembrato un giocatore di alto livello”.