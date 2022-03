Maurizioprova a spiegare così a DAZN le motivazioni dietro al 3-0 subito dai suoi nel derby contro la Roma: “Subito il gol la testa è andata via, non siamo riusciti a rimanere lucidi, c’erano novanta minuti per metterla a posto e invece non ce l’abbiamo fatta. La cosa buona è che di solito dopo certi ko la squadra reagisce ma la risposta di oggi ci lascia perplessi”."La squadra non era sfilacciata, abbiamo perso un numero di palloni incredibile. La partita è stata condizionata dopo il primo gol, ma c'era tempo per porre rimedio. Era il momento di rimanere in partita, di soffrire e poi rientrare. A libello di reazione invece non abbiamo avuto niente. Ci poteva riportare in partita il rigore su Milinkovic. La gomitata era netta, il dar doveva vederlo, ma non possiamo dare la colpa all'arbitro"."Spero non ne lasci. C'è grande dispiacere per aver perso. Dovremmo essere noi a trascinare la curva, invece sta succedendo il contrario. Spero nonostante la delusione di avere la forza di farla finire qui. La nostra squadra storicamente ha sempre avuto reazioni di buon livello""La mia sensazione è che lo prenda col gomito in piena. Se l'arbitro ha visto la mano allora deve essere richiamato dal Var. Inutile appellarsi a un episodio. Ci poteva rimettere in partita, ma è andata così. Io devo valutare poi i novanta minuti."Non sapevo chi giocava al posto di Zaniolo, ma me lo aspettavo. Di tattico non ci vedevo niente. Se una squadra si spegne il problema è che la squadra non riesce a reagire".