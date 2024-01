Il 2024 parte col piede giusto per Maurizio Sarri. Un po' meno invece per Daichi Kamada, che non è stato convocato dal Giappone per la Coppa d'Asia, in programma tra gennaio e febbraio. Il tecnico della Lazio non dovrà così perdere per oltre un mese il centrocampista nipponico, per via dei tanto odiati impegni delle nazionali durante la stagione. Il calciatore al contrario, particolarmente attaccato ai colori del suo paese, non sarà affatto felice per questa esclusione.



Per Kamada tuttavia questa può essere l'occasione giusta per rilanciarsi in maglia biancoceleste. Con l'assenza di Luis Alberto per infortunio, il suo minutaggio in campo aumenterà, come si è già notato nel match casalingo vinto col Frosinone. Lo spagnolo sarà fuori per almeno una ventina di giorni. L'ex Eintracht avrà quindi l'occasione di riscattare una prima parte di stagione non esaltante e mettere in mostra le sue vere qualità, anche in prospettiva futura. Il suo contratto infatti scadrà a giugno e la clausola per un rinnovo automatico di ulteriori due anni è al momento ben lontana - nei fatti e nelle intenzioni - dal poter scattare. Un cambio di marcia nelle prestazioni potrebbe dunque aprire prospettive inattese, sia per attirare attenzioni di eventuali pretendenti, sia, al contrario, per valutare invece una possibile permanenza.