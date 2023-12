Toma Bašić e Dimitrije Kamenović sono pronti a salutare Formello. Le loro uscite faciliteranno possibili colpi in entrata per la Lazio a gennaio. Le valigie sono pronte e il ds Fabiani è al lavoro per trovare la soluzione migliore per entrambi, che però potrebbero non essere gli unici a lasciare la Capitale.



Come scrive il Messaggero questa mattina, a sorpresa il Real Madrid si starebbe muovendo sottotraccia per riportare a casa Mario Gila. Il difensore centrale arrivato alla Lazio nell'estate 2022 per 5 milioni dal Castilla (squadra B dei Blancos), nell'ultimo mese e mezzo si è preso la scena dopo una prima parte di stagione relegato in panchina. Gli infortuni di Casale e Romagnoli lo hanno catapultato in campo e da novembre non è più uscito strappando anche parecchi applausi per le sue prestazioni. Le Merengues al momento sono in emergenza in difesa e secondo le indiscrezioni starebbero pensando proprio a Gila per tamponarla. Per Sarri però è diventato un elemento portante e la società non ha alcuna intenzione di privarsene a metà campionato. Al momento non ci sono stati colloqui ufficiali, ma la situazione resta da monitorare durante la sessione di mercato che si sta per aprire.