Sarri vuole incontrare Lotito al più presto. Ne parla oggi il Corriere dello Sport. Dopo questi giorni di fuoco tra Conference e derby, il tecnico della Lazio chiederà al presidente un faccia a faccia per anticipare i programmi per il prossimo anno, senza aspettare la fine della stagione. Sul tavolo il calciomercato, con i profili necessari per completare la rosa e sostituire gli eventuali partenti. A questo si lega poi a doppio filo il rapporto con Tare e gli equilibri interni al club, con una definizione di ruoli e strategie da chiarire una volta per tutte.



Su quest'ultimo punto il presidente biancoceleste, si legge sempre sul quotidiano, continua in realtà a tergiversare. Sembra voglia mantenere lo status quo il più possibile. Si è esposto prima di Natale sull'unità di intenti che ci deve essere in società fino al termine del campionato. Dai risultati si trarranno le conclusioni per decidere il futuro di tutti. Sarri invece vorrebbe accelerare i tempi.