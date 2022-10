Gruppo quasi al completo oggi pomeriggio a Formello. Dopo la sgambata di ieri la Lazio ha iniziato la marcia di avvicinamento alla sfida di giovedì in Europa League. Unico assente, Casale.



Immobile e Marusic hanno lasciato il campo prima della partitella finale. Semplice gestione delle forze per il centravanti e il terzino sinistro, che giovedì saranno ancora una volta in campo dal 1'. Sono infatti gli unici due ruoli dove non c'è una riserva in rosa. Ballottaggi aperti invece negli altri reparti. Patric - rientrato dopo il problema intestinale accusato domenica - si gioca la maglia da titolare con Gila al fianco di Romagnoli. Lazzari e Hysaj potrebbero fare una staffetta sull'out di destra. In mezzo Cataldi sembra in vantaggio su Marcos Antonio mentre è tutto da decidere per le mezz'ali. Felipe Anderson e Zaccagni dovrebbero invece essere confermati, con Cancellieri e Pedro pronti a subentrare. Sarri avrà ancora la seduta di domani mattina per dirimere gli ultimi dubbi, prima della partenza verso l'Austria dove parlerà in conferenza stampa alle 18:15.