Ripresa degli allenamenti a Formello per la Lazio. Dopo il riposo ferragostano i biancocelesti si sono ritrovati oggi pomeriggio, alle 18:00 per iniziare a preparare la trasferta di sabato contro il Torino. Sarri gestisce le forze di chi ha giocato tutta la partita col Bologna. Lavoro atletico sugli allunghi in particolare per Romagnoli.



La notizia del giorno però è il ritorno di Pedro. Lo spagnolo ha svolto una sessione di allenamento a parte. Il suo recupero, come anticipato dal dott. Rodia - medico sociale del club - domenica sera dopo la partita, procede bene e si punta a riaverlo a disposizione per la seconda giornata. Tra i convocabili rientrerà anche Casale, che ha scontato la squalifica, mentre Maximiano viene fermato per un turno dal giudice sportivo. Toccherà quindi ancora a Provedel difendere i pali.