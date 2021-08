Il programma della Lazio è delineato per il secondo ritiro di quest'estate 2021. Partenza stamani direzione Marienfeld (Germania). Rassegna che terminerà il 7 agosto con l'amichevole contro il Twente e che prima, mercoledì 4, vedrà i biancocelesti impegnati contro il Meppen, club di terza divisione tedesca. Una volta terminato il ritiro, l'8 e il 9 agosto dovrebbero essere di riposo. Poiché il campionato comincerà il 21 agosto (Empoli-Lazio), Sarri ha già chiesto un'altra amichevole per testare i suoi calciatori nei 90 minuti. Il match sarebbe previsto una settimana prima rispetto all'inizio ufficiale della stagione, quindi sabato 14 agosto. Iniziano le ricerche per l'avversario. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.