Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, parla della possibilità di giocare a porte chiuse per l'emergenza Covid: "​Riguarda la vita di tutti: se questa è una pandemia ed è pericolosa, il lockdown sia totale. Oppure sia declassata a influenza e sta a casa chi ha la febbre. O si chiude o si apre, non vedo tante altre soluzioni: spero non si arrivi allo stadio chiuso, ho vissuto l'esperienza e fa passare la voglia di andare in campo a chi ha una passione feroce come me".