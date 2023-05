Dopo quasi due anni è scoppiato l'amore tra Luis Alberto e Sarri. Tanto che il tecnico, secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, avrebbe chiesto allo spagnolo di restare alla Lazio. L'idea dell'allenatore toscano è quella di rendere il numero 10 il perno dell'intero assetto in mediana.



Dal canto suo il Mago andaluso - che negli ultimi mesi in campo, grazie alla ritrovata serenità e al nuovo feeling col mister, ha ripreso ad esprimesri ad alti livelli - sembra gradire questa nuova responsabilizzazione (anche se è ancora convinto di poter giocare a lungo come mezz'ala prima di tramutarsi in regista puro) e sarebbe ben disposto a restare. A patto che gli venga riconosciuto il giusto credito anche dalla società. Il suo contratto è in scadenza nel 2025: per rinnovare, legandosi di fatto a vita ai biancocelesti, vorrebbe un adeguamento di stipendio, sui livelli di quanto oggi viene garantito a Milinkovic. Un incontro per discuterne con la società è fissato nelle prossime due settimane. Le voci di mercato dalla spagna non si placano, ma ora lo scenario per il futuro di Luis alberto è decisamente cambiato.