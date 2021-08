Mentre Correa è sempre più lontano, c'è un esterno che si avvicina a spron battuto verso la capitale. Si parla di Filip Kostic. La Lazio e Sarri, come scrive Repubblica, hanno scelto lui per il dopo Correa. Un colpo che potrebbe arrivare in prestito con un riscatto intorno ai 20 milioni di euro. Nonostante da tempo si parla anche di Callejon, Brekalo e Shaqiri, mentre nelle ultime ore è emersa la proposta di Coutinho, l'attaccante che più facilmente varcherà i cancelli di Formello sarà proprio Kostic, il quale, poiché extracomunitario, prenderà il posto di Kamenovic. Quest'ultimo, nonostante le smentite dell'agente, è destinato al prestito. Recentemente si era parlato del Genoa sulle sue tracce.