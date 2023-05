Sarri vuole Frattesi per sostituire Milinkovic. La rivoluzione a centrocampo nella Lazio passa necessariamente dalla ricerca di un degno erede del Sergente, se effettivamente si concretizzerà il suo addio, e il tecnico toscano ha già avuto modo di parlare col centrocampista del Sassuolo, per convincerlo a sposare il suo progetto tattico. Lo scrive questa mattina Il Messaggero.



Gli agenti del classe '99 neroverde sono gli stessi di Ciro Immobile. Una corsia preferenziale non indifferente da poter sfruttare per la società capitolina. Trovare un accordo sull'ingaggio sarebbe il problema minore (attualmente il ragazzo percepisce 700mila euro a stagione più bonus). L'ostacolo è la richiesta di 35 milioni per il cartellino, ma la pista resta comunque da seguire con attenzione.