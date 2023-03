Sette milioni a stagione, questa l'offerta arrivata a Sarri dagli Emirati Arabi alla quale il tecnico della Lazio ha risposto "no, grazie". A rivelare il retroscena questa mattina ci ha pensato Il Messaggero, che spiega anche come ora l'allenatore voglia chiarezza da parte del club biancoceleste per il futuro.



Il contratto firmato l'anno scorso fino al 2025 non prevede più penali per la rescissione. In Premier ci sono Tottenham, West Ham ed Everton che stanno pensando a lui. In Italia il Milan e la Fiorentina. Lui crede nel progetto biancoceleste, ma vuole garanzie sulla possibilità di portarlo avanti. A partire dalle scelte di mercato. Sarri è convinto che con quattro innesti giusti la rosa possa diventare competitiva persino per lo scudetto, ma bisognerà seguire fino in fondo le sue indicazioni. E Tare sin ora, scrive il quotidiano, ha dimostrato di non riuscire a farlo. Per Lotito, che ha detto sì ad un incontro da fissare molto presto, sembra quindi finito il tempo dei compromessi.