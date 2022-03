Sapeva che non era una gara facile, per questo dopo la vittoria della sua Lazio col Venezia è ancora più contento: "Affrontare squadre in lotta salvezza verso la fine del campionato è sempre difficile. Forse dovevamo far girare di più il pallone nel primo tempo, e anche dopo l'1-0 abbiamo avuto chance non sfruttare per chiudere la gara - ha detto l'allenatore biancoceleste a Sky - Ma in generale posso dire che abbiamo fatto bene., tre mesi fa questa partita forse non l'avremmo vinta. Giocando bene le possibilità di vincere aumentano, stasera sono contento sia del risultato che della prestazione".- "Il giallo a Zaccagni? Ho rivisto le immagini e il contatto c'è; io sono dell'idea che non tutti i contatti sono da rigore, ma fischiare la simulazione mi è sembrato davvero troppo.. Noi non siamo stati in grado di fare tre partite a settimana, abbiamo giocato otto gare in Europa League e in quel periodo abbiamo lasciato una decina di punti. Non è facile e a volte penso sia un'esagerazione, ma il calcio moderno è questo e chi si abitua va avanti".- "In questo momento non dobbiamo pensare alla Champions, è un obiettivo troppo lontano per essere credibile.