Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato a Sky dopo il 2-2 contro il Marsiglia: "Abbiamo fatto una partita difficile l'Olympique quest'anno è una squadra forte, con valori tecnici elevatissimi. Ci hanno messi in difficoltà e hanno pareggiato quando sembravamo averla in mano noi. Ci dispiace non aver trovato la vittoria, anche se guardando la classifica probabilmente sarebbe stato lo stesso. Dobbiamo vincere le prossime due".



Nel primo tempo voleva più pressing. Dove siete mancati?

"Nel primo tempo siamo stati una via di mezzo tra pressare o non pressare che stava facendo danni. O si va o non si va. Noi siamo stati spesso a metà strada e questo ci portava a essere in ritardo. Nella ripresa ci siamo alzati e abbiamo palleggiato meglio, la prestazione conferma che la squadra sta crescendo".



È un passaggio in avanti comunque?

"Sì, perché pareggiare qui contro una squadra forte è un buon risultato. Abbiamo affrontato delle difficoltà e ne siamo venuti fuori, poi quando ci abbassiamo siamo vulnerabili".



Qual è lo stop che deve fare la squadra?

"Avere più coraggio di palleggiare sulle pressioni avversarie, oggi siamo stati timidi sotto questo punto di vista".