Alla vigilia della partita di Europa League contro il Marsiglia, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha presentato la gara in conferenza stampa: "Sarà una partita difficile. Nella gara d'andata il Marsiglia ha dimostrato di avere grande palleggio e qualità tecniche. Finora non abbiamo dimostrato di saper lottare su due fronti, la partita di domani può essere decisiva".



DUBBIO IMMOBILE - "Immobile ha avuto un virus e ha un piccolo problema al ginocchio, non so se ce la farà per domani. Se vogliamo crescere, abbiamo bisogno di continuità. E' la base per poter fare qualcosa d'importante in futuro".



RINNOVO - "Io alla Lazio sto benissimo. Mi piacciono tanto le persone che lavorano in questa società e ho un buon rapporto con tutti, anche con il presidente. Valuteremo nelle prossime settimane".



POLEMICA - ​"Se fossi in Lotito inviterei il Ministro dell'Interno francese a vedere una partita casalinga della Lazio. Si renderebbe conto d'aver fatto una c*****a".