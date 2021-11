Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, parla in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Juve: "Pedro? A livello di prestazione la squadra ha fatto una buona partita, purtroppo non siamo riusciti a trasformare il gioco in pericolosità. Ciro, un attaccante da 35-40 gol a stagione, è difficile da sostituire. Se ci sarà a Mosca? Non lo so".