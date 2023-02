Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l’Atalanta all’Olimpico: "Abbiamo trovato una squadra forte e in condizione, che ha fatto una partita di alto livello. Quando stanno così, danno problemi a tutti. Abbiamo reagito bene allo svantaggio avendo due occasioni, ma nel momento in cui sembrava che li mettessimo in difficoltà su una palla persa abbiamo preso il secondo gol e poi siamo andati in confusione. Ci sono 16 partite, la guerra è ancora lunga".



SOFFERENZA - "Abbiamo perso brillantezza nei giocatori che hanno fatto la differenza in precedenza. Ho comunque visto una squadra combattiva, sempre dentro la partita. Dispiace aver preso il secondo gol quando c'era la sensazione di averli messi in difficoltà. Non sono troppo preoccupato, c'è da ritrovare brillantezza in certi giocatori".



BRILLANTEZZA - "Vediamo. Intanto abbiamo la capacità di far riposare a turno i giocatori davanti e spero che questo li riporti in condizione".



PARTIRE DAL BASSO - "L’abbiamo fatto troppo poco sulle rimesse dal fondo e troppo in azione. Sono d'accordo sul farlo in certe situazioni e meno in altre".



IMMOBILE - "Sta vivendo le problematiche di un ragazzo che da 6 mesi fa 15 giorni in campo e 15/20 in infermeria. Credo che sia una questione esclusivamente fisica".