Allarme a centrocampo per la Lazio. L'avvicinamento alla trasferta di Lecce non sta andando secondo i piani per Sarri, che oggi a Formello ha dovuto fare ancora a meno di Luis Alberto - problema al ginocchio sinsitro per lui - e anche di Cataldi. Il numero 32 ha saltato l'allenamento di ieri e quello di oggi accusando dolori alla schiena. Il tecnico spera di recuperare entrambi al 100% dopo Capodanno, ma intanto corre ai ripari. Basic e Vecino si giocano il posto da mezz'ala e Marcos Antonio è pronto in regia. Riposo programmato invece oggi per Pedro, mentre si è rivisto in gruppo Cancellieri. In settimana l'ex Hellas non era 100% e ha saltato sempre le partitelle finali. Questo pomeriggio invece era regolarmente in campo.