Pasqua e Pasquetta di festeggiamenti in casa Lazio, dopo la vittoria con la Juve, ma oggi è già tempo di pensare a La Spezia. A Formello il gruppo biancoceleste si è ritrovato questa mattina per una doppia seduta. Lavoro per reparti prima di pranzo, prove tattiche nel pomeriggio.



Per la trasferta in Liguria Sarri ha di nuovo tutti a disposizione, con l'infermeria tornata totalmente vuota. Milinkovic però oggi è rimasto comunque a riposo. Non è in dubbio per venerdì come non lo sono gli altri big della rosa. Immobile continua a lavorare per mettere benzina nelle gambe, Zaccagni e Felipe Anderson sono imprescindibili, così come Luis Alberto in mezzo al campo. Dietro la linea a 4 davanti a Provedel dovrebbe essere confermata in blocco, perciò l'unico ballottaggio ad oggi sembra quello tra Cataldi e Vecino in regia. Per la scelta definitiva però ci sono ancora la seduta di domani e la rifinitura di giovedì.