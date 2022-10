Il prossimo intervento sul mercato della Lazio sarà per un terzino sinistro. Non solo manca una riserva, ma di fatto non c'è neanche un titolare in quel ruolo, coperto solo dall'adattamento di Marusic. Ecco perché Sarri insiste per Parisi, suo nome preferito da portare Formello magari già a gennaio.



Il terzino dell'Empoli ha le caratteristiche ideali, secondo il mister biancoceleste, per adattarsi da subito al sistema di gioco biancoceleste. Lotito ormai ha intenzione di assecondare il progetto tecnico del toscano fino in fondo e infatti già in estate aveva provato a strapparlo al club del presidente Corsi, nell'operazione che ha portato Akpa Akpro alla corte di Zanetti. Ci riproverà nella sessione invernale, ma non sarà facile. Il patron empolese spara alto per il classe 2001: vuole almeno 10 milioni. Tanti per la società biancoceleste, che ne ha già investiti 50 ad agosto, e che ora studia le possibili mosse, per tentare un assalto al giovane talento, originario della provincia di Avellino, che risolverebbe un grosso problema in rosa, per il presente e per il futuro.