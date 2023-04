L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa del Monza:



"Il Monza prima o poi il pallino del gioco te lo toglie, c'era da capire quando correre, la cosa che non mi è piaciuta è stata il finale di gara, prendere un contropiede in vantaggio di due reti non è il massimo. Sono tre punti importanti con trenta ancora in palio, può succedere a tutti di fermarsi. Arrivare in Champions non era impossibile un mese fa e non è facile adesso. Milinkovic-Savic? Ha fatto un gran secondo tempo, diversamente dalla squadra in generale che mi è piaciuta di più nel primo, è in crescita e se cresce a noi è utile".



DIFESA - "A inizio stagione c'erano buoni segnali, ora se ne aggiungono altri. Cataldi doveva scivolare da un trequartista all'altro con lo spostamento della palla, dopo 70 minuti era stanco, ma sottolineo la sua gara".



MATURITA' - "Uso questa parola da due giorni, mi premeva che la squadra imparasse dagli errori e oggi così è stato. Quello che abbiamo guadagnato in campionato l'abbiamo perso in Europa, ma credo che sia stata una scelta inconscia di tutto l'ambiente. Ora pensiamo subito alla Juventus".