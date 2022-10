Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo Sturm Graz in Austria: "Oggi non abbiamo sbagliato dal punto di vista mentale, abbiamo fatto qualche errore tecnico. Non ci fossimo stati mentalmente, con tutti gli errori che abbiamo fatto in uscita, non avremmo portato a casa il risultato. La partita potevamo anche vincerla, alla fine".



IN EUROPA - "Questa competizione ora è di livello più alto e poi in Europa i ritmi sono elevati e l'aggressività forte. Bisogna adeguarsi"



MILINKOVIC - "Quando si gioca così tanto che a volte la serata sporca capita. Quando ho visto che non era la serata ideale ho preferito preservarlo".