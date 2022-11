Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato a Sky prima della gara contro il Monza:



"La partita col Monza prima di quella con la Juve e dopo quella con la Roma potrebbe essere un pericolo, soprattutto dal punto di vista mentale. Dobbiamo entrare in campo concentrati. Marcos Antonio dal 1' con Cataldi fuori? Ci sono 3.000 motivazioni... Qualcuno è uscito dal derby con valori non ottimali. Spazio per Immobile? Ha fra 0 e 2 minuti nelle gambe, visto che ha fatto solo un allenamento. Per noi è però già importante che ci sia",