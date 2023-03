La Lazio diha vinto due derby su due in questa Serie A, conquistando tre punti fondamentali anche nella corsa ai primi quattro posti: "- ha commentato il tecnico biancoceleste a fine partita a DAZN -, vincere è una gioia particolare ed è importante per i tifosi. Stiamo facendo bene, mancano due mesi di campionato e ci giocheremo le nostre carte fino alla fine"."Io vorrei entrare nel cuore dei laziali coi risultati ma il paragone con Maestrelli sinceramente non ci sta".SULLO STATO DI FORMA - "Casale e Zaccagni sono due giocatori forti, ma se non li convoca Mancini sono anche più contento almeno così possono ritornare ad allenarsi. Fa piacere se possono riposarsi un attimo. I cali di attenzione sono venuti fuori in Europa quest'anno, mentre in campionato un minimo di continuità l'abbiamo trovata".SU ROMAGNOLI - "Non penso sia merito mio, lui è nato per giocare e difendere come lo intendo io. Ha avuto un inserimento velocissimo nei miei meccanismi, è un giocatore evoluto. Giocando in questo modo esalta le proprie caratteristiche, ma ci siamo trovati"."Non so cos'ha detto, abbiamo studiato molto le varie situazioni di gioco per fare il meglio possibile"."Dobbiamo provare a dare tutto fino alla fine. La storia della Champions è stata esagerata, possiamo provarci ma non è un obiettivo mandatorio perché comunque ci sono squadre più attrezzate".