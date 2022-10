Tornare sulla retta via in, quella che porta al primo posto nel girone. Questo l'obiettivo dellaper domani.per dimenticare la debacle danese e ricominciare la corsa in coppa con lo stesso ritmo del campionato. Per farlo, ma mirate. Rispetto a domenica scorsa possibili tre cambi, con i soli Casale e Bertini assenti per infortunio.Dopo la rifinitura di stamattina il tecnico toscano sta considerando concretamente l'impiego di, che nei giorni scorsi ha avuto a che fare con dei problemi intestinali e non è al 100%. L'ex canterano del Real è in crescita - il secondo tempo disputato contro lo Spezia lo ha dimostrato - e desideroso di riscattare la brutta prestazione col Midtjyllad. Giocherebbe di nuovo in coppia con Romagnoli, come accaduto nelle due uscite europee precedenti, davanti al confermatissimo Provedel. Ai lati, Lazzari ha vinto il ballottaggio con Hysaj, mentre Marusic non ha alternative. In mezzo al campo Marcos Antonio freme per un'altra chance da titolare, ma Cataldi dovrebbe spuntarla ancora una volta. L'ex Shakhtar Donetsk comunque sta entrando sempre più nei meccanismi del sarrismo. Molto probabile quindi una staffetta tra i due a partita in corso, anche in vista del prossimo match con la Fiorentina., concedendo un po' di riposo a Milinkovic. Davanti la sorpresa più grande emersa dall'allenamento di oggi.Il mister biancoceleste ha provato l'ala spagnola nel blocco dei titolari, al posto di, almeno dall'inizio. L'ultima volta era successo a febbraio, in un Lazio - Bologna vinto dalle Aquile per 3-0. Per il numero 7 in questo avvio di stagione due assist e due gol, uno dei quali proprio in Europa League, alla prima giornata contro il Feyenoord. Oltre 800 minuti totali già giocati (contando anche i minuti di recupero, ndr) in 10 partite, 9 delle quali da titolare. In coppa non è mai uscito dal campo. Vederlo riposare sarebbe un evento quasi epocale, ma sintomo della necessità del tecnico di preservare le forze di tutti i suoi uomini - anche quelli irrinunciabili - in vista dei tantissimi impegni ravvicinati nel prossimo mese e mezzo.: Provedel; lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Vecino; Pedro, Immobile, Zaccagni.