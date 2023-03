Ingenerosi i fischi ricevuti a Bologna dalla Lazio. Questo il pensiero di Maurizio Sarri, riportato oggi dal Messaggero, su quella parte di tifosi (al Dall'Ara erano quasi 4000 e solo alcuni hanno contestato, ndr) che al termine della gara contro i felsinei hanno contestato la squadra per lo 0-0 arrivato sul campo. Il tecnico toscano è convinto che in questo momento delicato della stagione servirebbero più unità di intenti e meno mugugni.



Tra i sostenitori biancocelesti si registra al contrario una latente, ma costante, insoddisfazione, a volte per il risultato, a volte per il gioco espresso o per i più disparati motivi. Un'insofferenza che era stata già evidenziata dai giocatori stessi dopo l'1-0 contro la Samp. Il KO in Conference ha evidentemente deluso più del previsto, facendo dimenticare i 10 punti (7 dei quali in trasferta) nelle ultime 4 partite, pur con un palese calo di prestazioni dei singoli, soprattutto in attacco. Ma è proprio per questi problemi di rendimento di alcuni uomini chiave, che in questo momento Sarri si aspetterebbe invece maggior sostegno e vicinanza.