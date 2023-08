Non è stata finora un’estate serena in casa Lazio. Dopo il secondo posto dello scorso anno, mister Sarri aspettava rinforzi per provare il salto di qualità, ma il solo acquisto di Castellanos ha creato tensione tra il tecnico toscano e il presidente Lotito. Ora, a meno di venti giorni dall’avvio del campionato, urgono facce nuove in tutti i reparti. Il favorito per i bookie è Leonardo Bonucci, ormai ex capitano della Juventus fuori dai piani di Allegri, visto in biancoceleste a 1,85 sia dagli esperti. Stessa quota per l'approdo nella Capitale di un altro ex Juve, Leandro Paredes, tornato al PSG per fine prestito. Per il centrocampo è sempre caldo anche il nome di Piotr Zielinski, fedelissimo di Sarri offerto a 3, come un altro ex Napoli, il metronomo dell’Arsenal Jorginho. Per quanto riguarda il reparto offensivo, il favorito in lavagna resta Riccardo Orsolini del Bologna, anche lui proposto a 3 volte la posta.