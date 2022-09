Sono stati giorni concitati per Maurizio Sarri. Prima le dichiarazioni sull’operato degli arbitri, poi il gestaccio nei confronti della panchina del Verona. Ora l’allenatore della Lazio pone fine alla prima vicenda patteggiando per una multa di 4mila euro (con la stessa pena comminata anche al club) ed evitando quindi il deferimento dopo che la procura federale aveva aperto un fascicolo d’indagine.



IL FATTO - L’episodio risale al post match con il Napoli del 3 settembre. In disaccordo con Sozza per il mancato penalty su Lazzari, l’allenatore aveva criticato l’arbitro e l’intera classe rea di averli avvertiti sul comportamento da tenere in campo. “Vi siete comportati male col Bologna e queste sono le conseguenze. Il club e il designatore devono prendere provvedimenti”, queste le dichiarazioni che hanno fatto scattare la polemica. Un episodio che ora si chiude con l’ammenda pecuniaria.