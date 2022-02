Ecco le parole di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, prima della sfida contro il Napoli a Dazn:



"Non dobbiamo concedere quello che abbiamo concesso all'andata, sarebbe pericolosissimo. Pedro ha un problema al tendine, preferisco partire con Anderson che è in salute. Con Osimhen e non Mertens l'interpretazione difensiva cambia".