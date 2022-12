La difesa della Lazio torna a ballare. Lo scrive questa mattina Il Messaggero. I tre gol subiti nelle due amichevoli in Turchia preoccupano Sarri, al quale non è piaciuto l'atteggiamento troppo superficiale con cui la retroguardia ha approcciato agli impegni. Giovedì contro l'Almeria il tecnico vorrà risposte dai suoi uomini, per arrivare alla ripresa della serie A il 4 gennaio con la stessa solidità dimostrata dal reparto in autunno.