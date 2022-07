Colloqui fitti giorno dopo giorno, come un martello, pregando e sperando di tenerlo con sé. Maurizio Sarri sta lavorando ai fianchi di Sergej Milinkovic Savic sperando che a Lotito non vengano recapitate offerte monstre. Perché secondo il Corriere dello Sport il centrocapista era convinto di poter dire addio nel corso di questa estate e, per la prima volta, non è apparso in splendida forma fin dall'inizio della stagione ad Auronzo di Cadore.