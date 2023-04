Doppia seduta oggi a Formello per la Lazio. In mattinata la squadra ha lavorato divisa per reparti, mentre nel pomeriggio il gruppo al completo ha svolto alcune prove tattiche agli ordini di Sarri in vista della sfida di domenica contro l'Inter. Il tecnico toscano ha schierato i suoi uomini da una parte con il 4-3-3 e dall'altra con il 3-5-2 di Inzaghi per lavorare sui movimenti e le contromosse che serviranno per prendere di infilata i nerazzurri.



L'infermeria nel frattempo è definitivamente tornata vuota. Immobile ha messo nelle gambe un'altra giornata intera di lavoro con i compagni, mentre Zaccagni ha smaltito il problema alla caviglia accusato dopo Lazio - Torino.