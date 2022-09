Sarri si affida a Romagnoli. Nel prossimo mese e mezzo ci saranno dodici partite ravvicinate. Con Casale infortunato, sarà fondamentale l'apporto dell'ex Milan che nelle prime uscite stagionali si è presto calato nel ruolo di guida della difesa. Il Corriere dello Sport oggi parla del lavoro svolto dal centrale in queste due settimane di sosta per riprendere la miglior forma fisica e mettere altra benzina nelle gambe.



Ad inizio campionato non è mai uscito dal campo e un po' di fatica si è fatta sentire nelle ultime partite, dove non è stato impiegato per 90 minuti. Ora però i numero 13 - primo tra i compagni di reparto per numero di palloni respinti (18) - è pronto per riprendere le redini della retroguardia e garantire al mister e ai compagni la sicurezza di cui hanno bisogno.