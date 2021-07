Sta per iniziare un nuovo ciclo in casa. Mistere il suo staff sono pronti a prendere le redini del club capitolino. La nuova filosofia di calcio dopo la prospera gestioneentrerà in scena domani e dopodomani, primi giorni di pre-ritiro con le visite mediche previste in Paideia per i biancocelesti. Tra i calciatori attesi nella clinica di riferimento per i test di rito ci sono anche i due gioielli del centrocampo,Dopo una lunga attesa e dei flebili contatti telefonici, finalmente Sarri potrà abbracciare i suoi due top player della linea mediana. Uno dei paletti posti alla società dal tecnico di Castelfranco di Sopra è stato proprio quello di. La Lazio del futuro fiorirà proprio da loro, i due fari del centrocampo biancoceleste. Il “quasi incedibili” deriva dal fatto che entrambi piacciono a molte squadre e di fronte ad un’offerta monstre il club farà le sue riflessioni.Per Luis Alberto al momento solo fuochi di paglia. Il Mago era il sogno proibito del suo ormai ex mister Inzaghi all’, ma i nerazzurri hanno optato per, decisamente più accessibile economicamente. Poi c’è il, sempre vigile, ma per ora è un’ipotesi remota.difficilmente scenderà sotto la richiesta diper lui. Così, dopo i soliti esercizi di yoga, i festeggiamenti per i 30 anni della moglie Patricia e i 29 dell’amico, Luis Alberto è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera con la maglia biancoceleste, sempre da attore principale.Qualche sirena in più è suonata per Milinkovic. Il numero 21 biancoceleste mentre si è rilassato a pescare e si è allenato sulla speed resistance col paracadute, qualche sondaggio l’ha ricevuto. La sua valutazione è ancor più proibitiva di Luis Alberto. Lotito ne chiedeper il Sergente. Al momento è ancora in stand-by l’incontro tra il suo agentee la Lazio. Il sogno nel cassetto di Milinkovic, si sa, è quello di vestire la maglia delun giorno, ma per ora dai Blancos nessun segnale. Da, sponda Reds, qualche chiamata c’è stata, ma il club inglese sarebbe disposto ad offrire meno (voci di corridoio parlano di una cifra tra i), ma l'affondo non c'è mai stato., ma nella rosa della Lazio non ci sono ali, perciò vedremo cosa ci porterà il mercato” ha detto Sarri a Sportitalia. Il tecnico di Castelfranco di Sopra ha confermato che punterà subito sul 4-3-3, magari virando in corsa sul. Luis Alberto viste le qualità verrà provato anche come trequartista. Si era parlato di un arretramento in cabina di regia, ma al momento sia il Mago che Milinkovic sono, cona sorvegliare le loro spalle. Nel cuore della mediana Sarri toccherà poco. L’assetto preparato da Inzaghi in precedenza è già di gradimento per il Comandante.