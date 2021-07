In attesa di novità da parte del Psg su Joaquin Correa, la Lazio ha individuato due profili per sostituire il Tucu in caso di partenza. Uno è Pablo Sarabia, che stando ai rumors i parigini potrebbero offrire ai biancocelesti come contropartita per Correa. L'altro è Julian Brandt del Borussia Dortmund. Secondo Il Corriere dello Sport dopo l'arrivo di Felipe Anderson la Lazio cercherà di accaparrarsi uno di questi due profili, ma è determinante la cessione di Correa. Entrambi hanno un valore tra i 25 e i 30 milioni di euro. La strada è tracciata.