Buone notizie per Sarri dall'infermeria. Come riporta il sito sololalazio.it mercoledì alla ripresa degli allenamenti a Formello il tecnico ritroverà in gruppo Manuel Lazzari.



L'esterno tornerà a correre con i compagni in netto anticipo rispetto alle previsioni. Dopo nemmeno un mese dal suo stop, per l'infortunio al flessore della coscia destra rimediato contro il Bologna, il suo quadro clinico è nettamente migliorato, soprattutto negli ultimi giorni. Si sperava che potesse rientrare prima della sosta. Ora invece c'è addirittura un'alta probabilità di vederlo in panchina già contro il Venezia.