Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, parla dopo il 3-3 odierno della sua squadra contro l'Empoli. Di seguito le sue parole a Lazio Style Channel: "È un risultato che non ci soddisfa perché la squadra ha fatto una grande partita, di qualità e produzione offensiva. Abbiamo fatto tanti tiri in porta e creato occasioni. Se al decimo minuto stai sotto 2-0 qualche problemino c'è. Sono contento della squadra dal punto di vista caratteriale. C'è stata una reazione veemente e reagito bene. Abbiamo abbassato la testa e continuato a giocare. Abbiamo giocato un secondo tempo di grandissimo livello, creando palle gol in maniera limpida. Ci dobbiamo chiedere come mai abbiamo preso due gol in dieci minuti e perché abbiamo preso gol nel secondo tempo, quando loro sono entrati una sola volta in area. Queste prestazioni non possono finire con un pareggio".



Poi, in conferenza, sul mercato: "Io penso alle partite e di calciomercato non me ne occupo. Ho la mia idea su cosa ci possa aiutare".