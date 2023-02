Filmati lunghi e noiosi? L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri smentisce e risponde per le rime a Luis Alberto, che ieri aveva detto, in un'intervista su Twitch, di avere ogni tanto l'occhio che cade, durante le sedute video a Formello per studiare gli avversari. Il tono dello spagnolo era senza dubbio scherzoso e così è stato anche quello del tecnico quando a margine della conferenza stampa di oggi ha detto:



"Luis Alberto è un cazzone! Si diverte ad andare sempre controcorrente. La metà dei video che guardiamo sono chiesti dai giocatori stessi".