La stagione di Cataldi sembrava già finità da un mese, invece stamattina il centrocampista della Lazio si è allenato col gruppo a Formello. Il problema al polpaccio accusato dopo la gara di Milano contro l'Inter lasciava presupporre che il numero 32 si sarebbe rivisto con i compagni direttamente ad Auronzo in estate. A maggior ragione con la squadra già qualificata per la Champions, forzare il rientro non era necessario. Oggi invece Sarri lo ha potuto rivedere in campo. Contrariamente alle aspettative quindi il numero 32 ha buone possibilità di tornare nella lista dei convocati per l'ultima partita dell'anno a Empoli.