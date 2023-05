Sarri ha chiesto l’attaccante polacco a Lotito, lo considera l’alternativa ideale a Immobile. Primi contatti positivi per una trattativa che può diventare calda a stretto giro di posta.Milik alla Juve ha dato il suo contributo con 8 gol in stagione tra tutte le competizioni.La Vecchia Signora vuole prima definire la carica di direttore sportivo per poi chiarire quella che sarà la linea sul mercato e che interesserà molto il reparto offensivo dove si prevede una rivoluzione con l’addio certo di Di Maria è quello, probabile, di Vlahovic., ora vuole riflettere sull’operazione. Non è da escludere anche uno scenario che preveda il riscatto da parte del club bianconero per poi discutere direttamente con la Lazio dell’ormai ex Marsiglia. D’altronde le due società dovranno aggiornarsi presto su due questioni molto importanti: Pellegrini e Milinkovic-Savic.