"Ripartiamo ancora più carichi". Così Sarri ha iniziato a spronare la sua Lazio sin dai primi giorni di allenamento. Nel virgolettato riportato dal Corriere dello Sport si legge anche che il tecnico toscano vuole vedere nei suoi uomini "più fiducia nelle ambizioni".



Per centrare l'obiettivo Champions League il mister e il suo staff hanno studiato un piano sul modello Bundesliga. Cinque doppie sedute in una settimana, per affrontare questa insolita lunga sosta di dicembre e preparare la meglio il tour de force che attenderà la squadra dal 4 gennaio in avanti. Il Comandante alla ripresa vuole rivedere nei suoi uomini la stessa brillantezza di inizio stagione.