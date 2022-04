L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha commentato a Dazn il pareggio acciuffatto in extremis col Torino: "Era una partita difficile per noi. Sapevo lo sarebbe stata. Soffriamo un po' le squadre fisiche. Abbiamo perso un po' di qualità, ci sono mancati i movimenti senza palla. Siamo andati sotto dopo aver sofferto sulle palle ferme, ma abbiamo reagito nel finale. Considerando lo svolgimento della partita va bene così. Se avessimo pareggiato prima forse avremmo potuto fare qualcosa in più. Quarto posto? Pensiamo a lottare per un posto in Europa senza sbilanciarci troppo".



Sulle aspettative per l’anno prossimo: I"n questo momento è prematuro parlarne Dipenderà da tante situazioni: offerte per i nostri, rinnovi e altro. L'importante che questa squadra stia crescendo ora. Abbiamo fatto 24 punti nelle ultime 12".